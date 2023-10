Moine tenerezze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moine tenerezze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COCCOLE

Significato/Curiosita : Moine tenerezze

Carta bollata, di praticare maggiormente lo studio. sembra che le uniche tenerezze le avesse ricevute dalla madre, il padre non ne era capace con nessuno:... Verbale, le coccole sono solitamente condivise tra due persone che sono sdraiate insieme o sedute in modo intimo. come gli abbracci, le coccole fanno rilasciare...