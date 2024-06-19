Fatta entrare con piacere

SOLUZIONE: ACCOLTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fatta entrare con piacere" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fatta entrare con piacere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Accolta? Quando qualcuno viene accolto, significa che entra in un luogo o in una situazione con entusiasmo e disponibilità. È un gesto di cordialità che fa sentire bene e apprezzato chi arriva. L'atto di ricevere con piacere crea un senso di calore e di accoglienza, rendendo l'ambiente più ospitale e amichevole. Essere accolti con affetto e simpatia aiuta a instaurare rapporti positivi e a sentirsi parte di qualcosa di più grande.

In presenza della definizione "Fatta entrare con piacere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fatta entrare con piacere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Accolta:

A Ancona C Como C Como O Otranto L Livorno T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fatta entrare con piacere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

