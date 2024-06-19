Bevuti a sorsi nei cruciverba: la soluzione è Sorbiti
SORBITI
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli ultimi sorsi di merlotSi vuota con pochi sorsiSi consuma a sorsiBere a piccoli sorsiBevuto lentamente e a piccoli sorsi
Se ti sei imbattuto nella definizione "Bevuti a sorsi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 7 lettere della soluzione Sorbiti:
S Savona
O Otranto
R Roma
B Bologna
I Imola
T Torino
I Imola
