Bere a piccoli sorsi nei cruciverba: la soluzione è Sorbire

Sara Verdi | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bere a piccoli sorsi' è 'Sorbire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SORBIRE

Curiosità e Significato di Sorbire

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Sorbire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Bevuto lentamente e a piccoli sorsi
Bevuto a piccoli sorsi
Piccoli ganci
Piccoli rettili
Bere tutto il contenuto

Soluzione Bere a piccoli sorsi - Sorbire

Come si scrive la soluzione Sorbire

Se ti sei imbattuto nella definizione "Bere a piccoli sorsi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 7 lettere della soluzione Sorbire:
S Savona
O Otranto
R Roma
B Bologna
I Imola
R Roma
E Empoli

