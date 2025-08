Bastoncino cosmetico nei cruciverba: la soluzione è Stick

STICK

Curiosità e Significato di Stick

La parola Stick è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stick.

Perché la soluzione è Stick? Il bastoncino cosmetico è uno strumento sottile e cilindrico, spesso in cotone o plastica, usato per applicare o rimuovere prodotti di bellezza o cura personale. Comunemente lo troviamo nei kit di bellezza per igienizzare le orecchie, correggere il trucco o applicare creme in modo preciso. È un alleato pratico per prendersi cura di sé con facilità e precisione.

Come si scrive la soluzione Stick

Se ti sei imbattuto nella definizione "Bastoncino cosmetico", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

K Kappa

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E G G N I R E I O E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIOINGEGNERE" BIOINGEGNERE

