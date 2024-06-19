L argine attorno a una fortezza

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L argine attorno a una fortezza' è 'Spalto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPALTO

Perché la soluzione è Spalto? Uno spalto è una costruzione difensiva che circonda una fortezza, creando una barriera protettiva contro gli attacchi nemici. Questa struttura, solitamente in muratura o terra, permette di aumentare la sicurezza interna e di controllare gli ingressi. Lo spalto funge da prima linea di difesa, impedendo agli assalitori di avvicinarsi facilmente alle mura principali. La presenza di uno spalto rappresenta un elemento strategico fondamentale nel sistema difensivo di un castello o di una fortezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L argine attorno a una fortezza". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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L argine attorno a una fortezza nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spalto

Se la definizione "L argine attorno a una fortezza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L argine attorno a una fortezza" conferma che la soluzione 'Spalto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Spalto

S Savona P Padova A Ancona L Livorno T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L argine attorno a una fortezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spalto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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