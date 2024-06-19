Alieni come quello della saga di Alien

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Alieni come quello della saga di Alien' è 'Xenomorfi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: XENOMORFI

Perché la soluzione è Xenomorfi? Gli xenomorfi sono creature extraterrestri presenti nella saga di Alien che si distinguono per il loro aspetto minaccioso e la loro natura predatoria. Questi esseri, spesso descritti come extraterrestri ostili e altamente adattabili, rappresentano una minaccia per l'umanità e sono caratterizzati da un design inquietante e innovativo. La loro presenza nei film e nei fumetti ha contribuito a definire un nuovo genere di minacce al di fuori del nostro pianeta, suscitando paura e fascino tra il pubblico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alieni come quello della saga di Alien". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Alieni come quello della saga di Alien nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Xenomorfi

Quando la definizione "Alieni come quello della saga di Alien" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alieni come quello della saga di Alien" conferma che la soluzione 'Xenomorfi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Xenomorfi

X Xeres E Empoli N Napoli O Otranto M Milano O Otranto R Roma F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alieni come quello della saga di Alien" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Xenomorfi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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