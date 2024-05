La Soluzione ♚ Celebre fisico sovietico La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BASOV . Ecco la soluzione verificata per la definizione Celebre fisico sovietico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BASOV

Significato della soluzione per: Celebre fisico sovietico Nikolaj Gennadievic Basov (in russo ; Usman', 14 dicembre 1922 – 1º luglio 2001) è stato un fisico sovietico. Nel 1964 vinse il Premio Nobel per la fisica, con Aleksandr Prochorov e Charles Hard Townes, per il suo contributo nel campo dell'elettronica quantistica che portarono poi allo sviluppo del laser e del maser.

