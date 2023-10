Vale al quale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale al quale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CUI

Significato/Curiosita : Vale al quale

2014 al 2019 a dodici, per poi tornare a dieci nel 2020, salire a undici nel 2021 e nuovamente a dodici dal 2022 al 2023 tra cui una coppia che vale come... Militare russo cui jian (1961) – cantante e musicista cinese cui peng (1987) – calciatore cinese cui wei (1912-1979) – attore e regista cinese cui ziting (1996)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Vale al quale : vale; quale; Celebre vittoria navale di Nelson; Un anfibio in grado di riprodursi anche allo stato larvale ; vale 10 a scopa e scopone; Ripetuto vale piano piano; L'aureola ovale che circonda la figura di Gesù nell'iconografia antica; È l equivale nte di SpA negli USA; Si dice che vale meno della pratica; Il tipico dolce pasquale napoletano con ricotta e canditi; Il tipico dolce pasquale napoletano con ricotta e canditi; Il quale ; La forma di protesta per la quale ci si siede; Il caso del quale si parla; Il numero sotto il quale si gela; In quale tempo;

