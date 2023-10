Gelato a base d uova e uva passa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gelato a base d uova e uva passa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MALAGA

Significato/Curiosita : Gelato a base d uova e uva passa

Incrementare le vendite, provò a inventare un dolce: con la migliore farina del mulino impastò uova, burro, miele e uva sultanina. poi infornò. fu un successo... Incrementare le vendite, provòinventare un dolce: con la migliore farina del mulino impastò, burro, mielesultanina. poi infornò. fu un successo... Malaga (in spagnolo Málaga) è un comune della Spagna di 579 076 abitanti (1º gennaio 2019), situato nella comunità autonoma dell'Andalusia, nel sud della Spagna. Capoluogo dell'omonima provincia, la città costituisce la capitale culturale ed economica della Costa del Sol. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

