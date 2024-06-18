Unità di misura della temperatura con simbolo K

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Unità di misura della temperatura con simbolo K' è 'Kelvin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KELVIN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Unità di misura della temperatura con simbolo K" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Unità di misura della temperatura con simbolo K". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Kelvin? Il Kelvin è un'unità di misura della temperatura utilizzata nel Sistema Internazionale. Si distingue dal grado Celsius perché rappresenta una scala assoluta, partendo dallo zero assoluto, il limite inferiore possibile della temperatura. Questa misura permette di esprimere temperature estreme e di effettuare calcoli scientifici con precisione. La sua simbologia è rappresentata dalla lettera maiuscola K. La scala Kelvin è fondamentale in fisica e chimica per descrivere stati di aggregazione e reazioni.

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Unità di misura della temperatura con simbolo K nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Kelvin

In presenza della definizione "Unità di misura della temperatura con simbolo K", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Unità di misura della temperatura con simbolo K" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Kelvin:

K Kappa E Empoli L Livorno V Venezia I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Unità di misura della temperatura con simbolo K" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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