Una pietra da costruzione tagliata a parallelepipedo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una pietra da costruzione tagliata a parallelepipedo' è 'Concio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCIO

Perché la soluzione è Concio? Il concio rappresenta un elemento fondamentale nell'edilizia, essendo una pietra da costruzione tagliata a forma di parallelepipedo, pensata per essere assemblata con altri blocchi. La sua forma permette di creare strutture robuste e durature, facilitando il lavoro degli operai durante la costruzione di muri e archi. La precisione nel taglio garantisce stabilità e uniformità all'intera costruzione. La presenza di conci ben lavorati contribuisce alla solidità delle strutture antiche e moderne.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pietra da costruzione tagliata a parallelepipedo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Una pietra da costruzione tagliata a parallelepipedo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Concio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una pietra da costruzione tagliata a parallelepipedo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pietra da costruzione tagliata a parallelepipedo" conferma che la soluzione 'Concio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Concio

C Como O Otranto N Napoli C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pietra da costruzione tagliata a parallelepipedo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Concio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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