Una grande sventura

Home / Soluzioni Cruciverba / Una grande sventura

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una grande sventura' è 'Disgrazia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISGRAZIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una grande sventura" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una grande sventura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Disgrazia? Disgrazia rappresenta un evento improvviso e doloroso che causa sofferenza e dispiacere. Quando si parla di disgrazia si fa riferimento a una grande sventura che colpisce una persona o una comunità, portando con sé conseguenze negative e spesso imprevedibili. Questa condizione si associa a circostanze difficili da affrontare, che mettono alla prova il carattere e la resistenza di chi le vive. La presenza di disgrazia si manifesta attraverso momenti di grande difficoltà e dolore.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una grande sventura nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Disgrazia

La soluzione associata alla definizione "Una grande sventura" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una grande sventura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Disgrazia:

D Domodossola I Imola S Savona G Genova R Roma A Ancona Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una grande sventura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Caderci significa perdere favore e stima altruiUn evento infaustoGrande città di IsraeleIl più grande fra i feliniOlmi grande registaAllestito con grande spesaGrande città a nord di New York