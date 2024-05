Ufficio per connazionali all estero

Aggettivo

Curiosità su: Il consolato o ufficio consolare è la residenza e la sede degli uffici dove si svolge l'attività dei consoli, che sono organi dello Stato preposti ad attività di carattere prevalentemente amministrativo in uno Stato estero. Le attività consolari sono disciplinate da norme contenute nei trattati consolari e da consuetudini codificate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari siglata nel 1963. Gli uffici consolari si suddividono in consolati generali, consolati, viceconsolati e agenzie consolari. Il consolato generale è il più importante e le sue competenze sono molteplici sia nel campo del diritto nazionale sia in quello del diritto internazionale. Il consolato onorario espleta invece esclusivamente funzioni burocratiche e della assistenza. Il consolato italiano in un paese straniero assomma le competenze che vari organi della pubblica amministrazione esercitano in Italia.

consolato m sing

Sostantivo

consolato ( approfondimento) m sing (pl.: consolati)

(diritto) , (politica) , (storia) (in particolare nell'antica Roma) la carica di un console, comprensiva degli oneri e dei poteri ad essa associati, e/o il periodo di tempo in cui tale carica era occupata da un dato individuo Cesare venne eletto al consolato

durante il consolato di Valerio Publicola... (diritto) , (politica) (con accezione moderna) l'ufficio o comunque il luogo in cui risiede ufficialmente ed opera un console straniero questa è la sede del consolato spagnolo

ho perso il passaporto, dovrò rivolgermi al consolato

Voce verbale

consolato

participio passato maschile singolare di consolare

Sillabazione

con | so | là | to

Pronuncia

IPA: /konso'lato/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino consulatus , derivato di consul

, derivato di (voce verbale) vedi consolare

Sinonimi

confortato, risollevato, rassicurato, sostenuto, incoraggiato, rasserenato, rincuorato

(dolore, sofferenza) calmato, alleviato, lenito

calmato, alleviato, lenito (per estensione) rallegrato, allietato

Contrari

abbattuto, depresso

(per estensione) rattristato, addolorato

Termini correlati