Le sue palle si mettono in un triangolo nei cruciverba: la soluzione è Biliardo

BILIARDO

Vuoi sapere di più su Biliardo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Biliardo.

Perché la soluzione è Biliardo? Il biliardo è un gioco di abilità in cui si colpiscono le palle con un bastone su un tavolo ricoperto di panno verde, cercando di inserirle nelle buche. L'espressione Le sue palle si mettono in un triangolo fa riferimento alla forma delle palle e alla disposizione tipica sul tavolo. È uno sport elegante e strategico che richiede precisione e concentrazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rotola su un tappeto color verdeHa le buche nelle spondeQuello per la carambola non ha le bucheSi mettono sotto i bulloniAnche i più distinti si mettono in codaCi si mettono i panni ad asciugare

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

