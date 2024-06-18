Studenti che assegnatari di un sostegno economico nei cruciverba: la soluzione è Borsisti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Studenti che assegnatari di un sostegno economico' è 'Borsisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
BORSISTI
Curiosità e Significato di Borsisti
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sostegno economico ad artisti e letteratiIl sostegno economico erogato fra 2019 e 2023Il sostegno economico erogato dallo Stato italiano fra il 2019 e il 2024Un sostegno economico per famiglieLa forma di sostegno economico introdotta in Italia nel 2019
Come si scrive la soluzione Borsisti
Non riesci a risolvere la definizione "Studenti che assegnatari di un sostegno economico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 8 lettere della soluzione Borsisti:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
T O S R H
