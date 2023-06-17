Sostegno economico ad artisti e letterati nei cruciverba: la soluzione è Mecenatismo

Sara Verdi | 7 nov 2024 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sostegno economico ad artisti e letterati' è 'Mecenatismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MECENATISMO

Curiosità e Significato di Mecenatismo

La parola Mecenatismo è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mecenatismo.

Hai trovato la definizione "Sostegno economico ad artisti e letterati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 11 lettere della soluzione Mecenatismo:
M Milano
E Empoli
C Como
E Empoli
N Napoli
A Ancona
T Torino
I Imola
S Savona
M Milano
O Otranto

