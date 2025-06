Le soste degli autobus nei cruciverba: la soluzione è Fermate

Home / Soluzioni Cruciverba / Le soste degli autobus

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le soste degli autobus' è 'Fermate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FERMATE

Curiosità e Significato di Fermate

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fermate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fermate.

Perché la soluzione è Fermate? Le fermate sono i punti di sosta degli autobus, dove i passeggeri attendono e salgono sui mezzi pubblici. Sono spazi organizzati e segnalati, fondamentali per muoversi facilmente in città e raggiungere destinazioni diverse. Conoscere le fermate è utile per pianificare i tuoi spostamenti e viaggiare senza stress. In breve, rappresentano il punto di partenza e arrivo dei tuoi tragitti quotidiani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le soste dei busLe fa brevi il tramNe fa poche il TAVLuogo dove sosta il tram o l autobusI depositi degli autobusI percorsi degli autobus e dei treni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fermate

Non riesci a risolvere la definizione "Le soste degli autobus"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O T A I T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TETTOIA" TETTOIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.