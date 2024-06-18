Lo sono i lombardi di Monza e Cantù

SOLUZIONE: BRIANZOLI

Perché la soluzione è Brianzoli? I branzoli sono gli abitanti delle città di Monza e Cantù, riconosciuti per le loro tradizioni e storia. Sono persone che condividono un forte senso di identità legato al territorio lombardo. La loro cultura si riflette nelle usanze locali e nel dialetto. Questi individui rappresentano una parte importante della comunità della Brianza, mantenendo vive le radici della regione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono i lombardi di Monza e Cantù" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i lombardi di Monza e Cantù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono i lombardi di Monza e Cantù" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i lombardi di Monza e Cantù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Brianzoli:

B Bologna R Roma I Imola A Ancona N Napoli Z Zara O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i lombardi di Monza e Cantù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

