Sgrezzare sbozzare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sgrezzare sbozzare' è 'Sgrossare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SGROSSARE

Perché la soluzione è Sgrossare? Il termine sgrossare si riferisce all'azione di rimuovere le parti in eccesso o le imperfezioni da un materiale, generalmente durante il lavoro di modellazione o scultura. Questa operazione permette di ottenere una superficie più uniforme e pronta per le successive fasi di finitura. La pratica di sgrossare è fondamentale per definire la forma desiderata e facilitare i passaggi successivi di lavorazione. La cura in questa fase contribuisce a migliorare il risultato finale del progetto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sgrezzare sbozzare". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Sgrezzare sbozzare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sgrossare

Quando la definizione "Sgrezzare sbozzare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sgrezzare sbozzare" conferma che la soluzione 'Sgrossare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sgrossare

S Savona G Genova R Roma O Otranto S Savona S Savona A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sgrezzare sbozzare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sgrossare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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