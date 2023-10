Togliere la parte superflua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Togliere la parte superflua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SGROSSARE

Significato/Curiosita : Togliere la parte superflua

Toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in... Toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, dio glisuadell'albero della vita e della santa città che sono descritti in... La carta abrasiva, chiamata a volte anche carta vetrata, serve per sgrossare, levigare e pulire superfici di legno o metallo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Togliere la parte superflua : togliere; parte; superflua; Si usa per togliere piccole asperità; togliere l imbastitura; togliere l intonaco; Solvente per togliere lo smalto; togliere la parola di bocca in modo autoritario; La parte dell aratro che fende la terra; parte esterna della casa; La parte più interna del tempio greco in cui era custodita la statua del dio; Decima parte della legione romana; parte terminale dello stomaco dei Ruminanti; Frase o parola superflua ;

Cerca altre Definizioni