Schiaffi a mano aperta

Home / Soluzioni Cruciverba / Schiaffi a mano aperta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Schiaffi a mano aperta' è 'Ceffoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CEFFONI

Perché la soluzione è Ceffoni? I ceffoni sono colpi dati con la mano aperta, spesso usati come forma di rimprovero o di punizione. Questa azione si distingue da altri tipi di colpi perché coinvolge il palmo della mano, producendo un suono caratteristico e una sensazione immediata. Spesso vengono utilizzati in contesti familiari o scolastici, anche se la loro efficacia e appropriatezza sono molto discusse. La loro natura è quella di un gesto rapido e deciso che può lasciare un segno sia fisico che emotivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Schiaffi a mano aperta". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Schiaffi a mano aperta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ceffoni

Quando la definizione "Schiaffi a mano aperta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Schiaffi a mano aperta" conferma che la soluzione 'Ceffoni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ceffoni

C Como E Empoli F Firenze F Firenze O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Schiaffi a mano aperta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ceffoni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sberle che gonfiano la facciaSchiaffi che gonfiano la facciaLa larghezza della mano apertaUn colpo a mano apertaColpo a mano apertaAntica punizione col righello a mano apertaCortese e alla mano