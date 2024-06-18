Schiaffi a mano aperta
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Schiaffi a mano aperta' è 'Ceffoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CEFFONI
Perché la soluzione è Ceffoni? I ceffoni sono colpi dati con la mano aperta, spesso usati come forma di rimprovero o di punizione. Questa azione si distingue da altri tipi di colpi perché coinvolge il palmo della mano, producendo un suono caratteristico e una sensazione immediata. Spesso vengono utilizzati in contesti familiari o scolastici, anche se la loro efficacia e appropriatezza sono molto discusse. La loro natura è quella di un gesto rapido e deciso che può lasciare un segno sia fisico che emotivo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Schiaffi a mano aperta". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Schiaffi a mano aperta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ceffoni
Quando la definizione "Schiaffi a mano aperta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Schiaffi a mano aperta" conferma che la soluzione 'Ceffoni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Ceffoni
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Schiaffi a mano aperta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ceffoni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sberle che gonfiano la facciaSchiaffi che gonfiano la facciaLa larghezza della mano apertaUn colpo a mano apertaColpo a mano apertaAntica punizione col righello a mano apertaCortese e alla mano
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