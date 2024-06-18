Riscattata di un danno subito infliggendo un danno

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riscattata di un danno subito infliggendo un danno' è 'Vendicata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENDICATA

Perché la soluzione è Vendicata? Quando una persona viene danneggiata da un'azione ingiusta, può decidere di agire per ristabilire l'equilibrio e ottenere giustizia. Se questa persona risponde infliggendo un danno a chi le ha causato sofferenza, si dice che ha vendicato la sua offesa. La vendetta rappresenta un modo per riparare un torto subito attraverso una reazione diretta, spesso intensa. La motivazione principale è il desiderio di riparare un'ingiustizia e di ristabilire l'onore perduto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riscattata di un danno subito infliggendo un danno". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Riscattata di un danno subito infliggendo un danno nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vendicata

La definizione "Riscattata di un danno subito infliggendo un danno" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riscattata di un danno subito infliggendo un danno" conferma che la soluzione 'Vendicata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Vendicata

V Venezia E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola C Como A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riscattata di un danno subito infliggendo un danno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vendicata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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