Ripagata di un danno subito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripagata di un danno subito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISARCITA

Significato/Curiosita : Ripagata di un danno subito

Prima somma di denaro, data dal totale delle quote. in questa prima fase, senza un investimento documentato, solo pochi investitori danno fiducia al truffatore... L'auto degli attori e un pendolare che si stava recando al lavoro, che fu risarcito. di portata innovativa per linguaggio e contenuti, oggi è considerato...