PENNICA

Curiosità e Significato di "Pennica"

La parola Pennica è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pennica.

Perché la soluzione è Pennica? Il riposino pomeridiano, noto anche come pennica, è quel breve sonno che si fa durante il giorno, spesso dopo il pranzo. Questo momento di relax aiuta a ricaricare le energie e a migliorare la concentrazione, rendendo le ore successive più produttive. È una pratica apprezzata in molte culture, dove concedersi un po’ di tempo per riposare è considerato un vero e proprio atto di cura personale.

Sonnellino pisolinoIl riposino pomeridiano in SpagnaIl riposino pomeridianoRiposo pomeridiano

Come si scrive la soluzione Pennica

P Padova

E Empoli

N Napoli

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

