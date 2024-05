La Soluzione ♚ Il riposino pomeridiano in Spagna La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIESTA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il riposino pomeridiano in Spagna. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SIESTA

Significato della soluzione per: Il riposino pomeridiano in spagna Una siesta (pronuncia spagnola /'sjesta/) è un breve periodo di riposo fatto nel primo pomeriggio. Tale periodo di sonno è una tradizione comune in alcuni paesi, in particolare quelli appartenenti alle fasce climatiche calde. La parola siesta proviene dal latino (hora) sexta che significa "la sesta ora del giorno" e che corrisponde approssimativamente al mezzogiorno per i romani. Esistono quattro tipi di siesta: Siesta relámpago: meno di cinque minuti.

