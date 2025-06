I reni nel piatto nei cruciverba: la soluzione è Rognoni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I reni nel piatto' è 'Rognoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROGNONI

Vuoi sapere di più su Rognoni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Rognoni.

Perché la soluzione è Rognoni? Rognoni sono pezzi di carne di vitello o manzo, tipicamente ricavati dalla spalla o dal collo, spesso usati in cucina per preparare piatti saporiti e sostanziosi. La parola si collega all'espressione i reni nel piatto, giocando sull’assonanza tra 'reni' e 'rognoni', e richiama le pietanze tradizionali italiane. Un modo divertente per scoprire un ingrediente gustoso e versatile della nostra cucina.

Hai trovato la definizione "I reni nel piatto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

O Otranto

G Genova

N Napoli

O Otranto

N Napoli

I Imola

S O S I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOSSI" MOSSI

