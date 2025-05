Relativi al Adige nei cruciverba: la soluzione è Atesini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Relativi al Adige' è 'Atesini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATESINI

Curiosità e Significato di "Atesini"

Perché la soluzione è Atesini? Atesini è un termine che si riferisce agli abitanti della provincia di Trento, situata lungo il fiume Adige, nel cuore delle Alpi italiane. Questa parola evoca non solo la geografia della regione, ma anche una ricca tradizione culturale e storica. Gli Atesini sono noti per il loro legame con la natura e per le splendide montagne che circondano le loro città, rendendo questa area un luogo affascinante sia da visitare che da conoscere.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Atesini

A Ancona

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

N Napoli

I Imola

