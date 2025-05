Regina egiziana che fu interpretata da Liz Taylor nei cruciverba: la soluzione è Cleopatra

CLEOPATRA

Curiosità e Significato di "Cleopatra"

Approfondisci la parola di 9 lettere Cleopatra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Cleopatra fu la celebre regina dell'antico Egitto, famosa per la sua intelligenza e bellezza. Fu interpretata da Liz Taylor nel famoso film del 1963, simbolo di regalità e seduzione. La sua figura rappresenta una delle più celebri sovrane della storia egizia.

Come si scrive la soluzione: Cleopatra

Se "Regina egiziana che fu interpretata da Liz Taylor" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

L Livorno

E Empoli

O Otranto

P Padova

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C S S R A R E O O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACERO ROSSO" ACERO ROSSO

