Immatricolato come un auto

Home / Soluzioni Cruciverba / Immatricolato come un auto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Immatricolato come un auto' è 'Targato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARGATO

Perché la soluzione è Targato? La voce TARGATO si riferisce alla sequenza di caratteri impressa sui veicoli, che permette di identificarli univocamente. Questa sigla viene assegnata al momento dell'immatricolazione, quando il veicolo viene registrato presso le autorità competenti, e rappresenta un elemento indispensabile per la circolazione e la gestione delle pratiche amministrative. La corrispondenza tra il TARGATO e il veicolo immatricolato garantisce sicurezza e tracciabilità, rendendo possibile il controllo e la verifica di ogni auto immatricolata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Immatricolato come un auto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Immatricolato come un auto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Targato

In presenza della definizione "Immatricolato come un auto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Immatricolato come un auto" conferma che la soluzione 'Targato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Targato

T Torino A Ancona R Roma G Genova A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Immatricolato come un auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Targato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un controllo dell autoAuto giapponesiDeposito di autoLo offre chi è in autoLunghissima auto molto scenografica fra