La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pungente e scontroso' è 'Ispido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISPIDO

Curiosità e Significato di Ispido

La soluzione Ispido di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ispido per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ispido? Ispido descrive qualcosa di rude, aspro o poco amichevole nel carattere. È usato anche per indicare una superficie ruvida e irregolare, come una pietra o un legno non levigato. La parola richiama un senso di severità e durezza, spesso associato a persone dal temperamento scontroso o a materiali che non sono lisci al tatto. Insomma, qualcosa di poco accogliente e molto deciso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Irto irsutoIrto setolosoIrsuto pungenteAspro e pungente come il fumo di legnaPungente per l uditorioLa risposta dello scontroso

Come si scrive la soluzione Ispido

Stai cercando la risposta alla definizione "Pungente e scontroso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

S Savona

P Padova

I Imola

D Domodossola

O Otranto

