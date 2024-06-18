È di Praga in un romanzo di Umberto Eco

SOLUZIONE: CIMITERO

Perché la soluzione è Cimitero? Nel romanzo di Umberto Eco, l'autore descrive un luogo di riposo per i defunti situato nella capitale ceca, dove le tombe e i monumenti testimoniano la memoria di chi non è più tra noi. Questo spazio rappresenta un simbolo di commemorazione e rispetto, spesso ricco di storia e tradizione. È un luogo che invita alla riflessione sulla vita e sulla morte, collegandosi profondamente alla cultura e alle credenze locali.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È di Praga in un romanzo di Umberto Eco" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È di Praga in un romanzo di Umberto Eco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Per risolvere la definizione "È di Praga in un romanzo di Umberto Eco", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È di Praga in un romanzo di Umberto Eco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cimitero:

C Como I Imola M Milano I Imola T Torino E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È di Praga in un romanzo di Umberto Eco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

