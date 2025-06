Possiede o lavora in un mulino nei cruciverba: la soluzione è Mugnaio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Possiede o lavora in un mulino' è 'Mugnaio'.

MUGNAIO

Curiosità e Significato di "Mugnaio"

Mugnaio.

Perché la soluzione è Mugnaio? Il mugnaio è colui che possiede o lavora in un mulino, dove si macina il grano per ottenere farina. È una figura tradizionale fondamentale nella filiera alimentare, simbolo di lavoro e dedizione. Conosciuto anche come mugnaio, questa figura ha radici antiche e rappresenta l’arte di trasformare i chicchi in pane quotidiano. Un mestiere che unisce tradizione e fatica quotidiana.

Come si scrive la soluzione Mugnaio

Se "Possiede o lavora in un mulino" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

U Udine

G Genova

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

Hai trovato utile questa soluzione?