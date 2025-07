Il più lungo segmento del cerchio unente due punti nei cruciverba: la soluzione è Diametro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il più lungo segmento del cerchio unente due punti' è 'Diametro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIAMETRO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Diametro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Diametro.

Perché la soluzione è Diametro? Il diametro è il segmento più lungo che si può tracciare all’interno di un cerchio, collegando due punti sulla sua circonferenza passando per il centro. È fondamentale in geometria perché rappresenta la massima distanza tra due punti sul cerchio e divide quest’ultimo in due parti uguali. Insomma, il diametro è il vero protagonista quando si parla di misure e proprietà delle cerchie.

Hai davanti la definizione "Il più lungo segmento del cerchio unente due punti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

