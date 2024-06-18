Pigri e apatici

Home / Soluzioni Cruciverba / Pigri e apatici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pigri e apatici' è 'Indolenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDOLENTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pigri e apatici" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pigri e apatici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Indolenti? Gli individui che mostrano poca motivazione e desiderio di impegnarsi spesso vengono descritti come poco attivi e svogliati. Questa attitudine si manifesta con una mancanza di energia e di iniziativa, preferendo spesso il riposo al lavoro. La loro indolenza può influire negativamente sulla produttività e sull’umore, rendendo difficile il raggiungimento di obiettivi. In generale, sono persone che evitano lo sforzo e la fatica, preferendo la tranquillità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pigri e apatici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Indolenti

Quando la definizione "Pigri e apatici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pigri e apatici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Indolenti:

I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pigri e apatici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non si danno certo da farePigri oziosiLa malattia dei pigriAi pigri costaFacili alla stanchezza e perciò molto pigriPigri e lenti