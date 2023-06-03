Pigri oziosi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pigri oziosi' è 'Indolenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDOLENTI

Perché la soluzione è Indolenti? Gli indolenti sono persone che mostrano una mancanza di slancio nel compiere le proprie azioni, preferendo evitare sforzi e impegni. La loro attitudine si manifesta attraverso un atteggiamento di apatia e mancata volontà di attivarsi, spesso rinunciando alle responsabilità quotidiane. Questa pigrizia si traduce in un comportamento di inattività che può influire negativamente sulla produttività e sullo sviluppo personale. La loro condotta si distingue per una certa inerzia che li rende poco motivati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pigri oziosi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Pigri oziosi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Indolenti

Se la definizione "Pigri oziosi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pigri oziosi" conferma che la soluzione 'Indolenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Indolenti

I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pigri oziosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Indolenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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