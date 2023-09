Indumento che copre le spalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indumento che copre le spalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STOLA

Significato/Curiosita : Indumento che copre le spalle

Wikimedia commons contiene immagini o altri file su haik (indumento) (en) haik (indumento), su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc... La stola è un paramento liturgico utilizzato dai vescovi, dai presbiteri e dai diaconi della chiesa cattolica e di altre comunità cristiane di tradizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

