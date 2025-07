Il padre del junior nei cruciverba: la soluzione è Senior

SENIOR

Curiosità e Significato di Senior

Perché la soluzione è Senior? Il termine senior indica una persona con più esperienza o anzianità rispetto ad altri dello stesso ambito. Spesso si usa per distinguere un genitore o una figura più anziana, come nel caso di il padre del junior. In senso più ampio, senior esprime rispetto, autorità e livello superiore, ed è molto usato anche nel mondo lavorativo per indicare ruoli di maggiore responsabilità.

Come si scrive la soluzione Senior

S Savona

E Empoli

N Napoli

I Imola

O Otranto

R Roma

