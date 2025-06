Ortaggio rosso e polposo nei cruciverba: la soluzione è Pomodoro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ortaggio rosso e polposo' è 'Pomodoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POMODORO

Curiosità e Significato di Pomodoro

Approfondisci la parola di 8 lettere Pomodoro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pomodoro? Il pomodoro è un ortaggio rosso e succoso, molto usato in cucina per preparare salse, insalate e piatti tradizionali italiani. Ricco di vitamine e antiossidanti, dona colore e sapore ai nostri piatti. Originario dell’America del Sud, rappresenta un ingrediente fondamentale della dieta mediterranea e della cucina italiana. È un simbolo di freschezza e genuinità, apprezzato in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ingrediente della pappa di Rita PavoneQuello di Pachino è un ortaggio IGPL ortaggio detto cuore di bueOrtaggio giallo rosso o verdeUn ortaggio giallo rosso o verdeUn vino rosso prodotto in provincia di Verona

Come si scrive la soluzione Pomodoro

Se "Ortaggio rosso e polposo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

M Milano

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

R Roma

O Otranto

