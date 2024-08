La Soluzione ♚ L ortaggio detto cuore di bue La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : POMODORO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente POMODORO

Curiosità su L ortaggio detto cuore di bue: I suoi frutti, dal caratteristico colore rosso, sono largamente utilizzati in ambito alimentare in molti Paesi del mondo. , 1753) è una pianta annuale della famiglia delle Solanacee. Etimologia Il termine pomodoro è da attribuire al botanico senese Pietro Andrea Mattioli che per primo documentò il frutto in Italia nel suo Medici Senensis Commentarii del 1544, dove lo definì mala aurea. Il pomodoro (Solanum lycopersicum L.

Altre Definizioni con pomodoro; ortaggio; detto; cuore; Ortaggio per la salsa; Ortaggio rosso e polposo; L ottimo ortaggio di Pachino; Ortaggio per gnocchi; L ortaggio che alcuni chiamano costa; Il pesce detto anche muggine; Il mammifero del Brasile detto anche poltrone; Il cereale detto frumento vestito; Edmondo l autore del libro Cuore; Il cuore della nave; Il cuore del mendicante;