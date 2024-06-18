Molto poco denso come un gas

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Molto poco denso come un gas' è 'Rarefatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAREFATTO

Perché la soluzione è Rarefatto? Il termine raramente si riferisce a qualcosa che ha una densità molto bassa, simile a quella di un gas. Questa parola indica una condizione di scarsa compattezza o concentrazione di particelle, risultando in un ambiente meno compatto rispetto ad altri stati della materia. La sua applicazione si estende a vari contesti, come i materiali, i suoni o le sostanze, dove si evidenzia una distribuzione sparsa o rarefatta. La comprensione di questo concetto aiuta a distinguere le diverse caratteristiche fisiche e chimiche di molte sostanze o fenomeni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto poco denso come un gas". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Molto poco denso come un gas nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rarefatto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Molto poco denso come un gas" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto poco denso come un gas" conferma che la soluzione 'Rarefatto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rarefatto

R Roma A Ancona R Roma E Empoli F Firenze A Ancona T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto poco denso come un gas" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rarefatto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il gas a pressione inferiore a quella atmosfericaCome un gas poco densoIn molto e in pocoComuni a poco e moltoConglomerato molto fitto e denso di materiaMolto poco spaziosi