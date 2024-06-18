De Mita: fu esponente della DC nei cruciverba: la soluzione è Ciriaco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'De Mita: fu esponente della DC' è 'Ciriaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIRIACO

Curiosità e Significato di Ciriaco

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ciriaco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu un grande de MediciUn suo insigne esponente fu ErtéUngaretti ne fu un esponenteIl Giuseppe che fu ministro delle finanze della DCLo fu anche De Gasperi

Come si scrive la soluzione Ciriaco

Hai trovato la definizione "De Mita: fu esponente della DC" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

I Imola

R Roma

I Imola

A Ancona

C Como

O Otranto

