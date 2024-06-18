De Mita: fu esponente della DC nei cruciverba: la soluzione è Ciriaco
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'De Mita: fu esponente della DC' è 'Ciriaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CIRIACO
Curiosità e Significato di Ciriaco
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ciriaco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu un grande de MediciUn suo insigne esponente fu ErtéUngaretti ne fu un esponenteIl Giuseppe che fu ministro delle finanze della DCLo fu anche De Gasperi
Come si scrive la soluzione Ciriaco
Hai trovato la definizione "De Mita: fu esponente della DC" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 7 lettere della soluzione Ciriaco:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
S E D S F R N A O E L I P A E
