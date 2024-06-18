Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007' è 'Capecchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPECCHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Capecchi

In presenza della definizione "Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Capecchi:

C Como A Ancona P Padova E Empoli C Como C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.