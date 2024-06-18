Marchio di moda fondato da Mariuccia Mandelli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Marchio di moda fondato da Mariuccia Mandelli' è 'Krizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KRIZIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Marchio di moda fondato da Mariuccia Mandelli" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Marchio di moda fondato da Mariuccia Mandelli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Krizia? KRIZIA è un'azienda di moda italiana creata da Mariuccia Mandelli, nota per le sue collezioni eleganti e raffinate che combinano stile classico e contemporaneo. Il marchio si distingue per l'attenzione ai dettagli e l'uso di tessuti di alta qualità, diventando simbolo di eleganza e innovazione nel panorama fashion. La sua storia si intreccia con la passione per il design e la raffinatezza, offrendo capi che riflettono un'eleganza senza tempo.

Marchio di moda fondato da Mariuccia Mandelli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Krizia

La soluzione associata alla definizione "Marchio di moda fondato da Mariuccia Mandelli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Marchio di moda fondato da Mariuccia Mandelli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Krizia:

K Kappa R Roma I Imola Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Marchio di moda fondato da Mariuccia Mandelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

