Noto marchio di moda tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto marchio di moda tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : HUGO BOSS

Significato/Curiosita : Noto marchio di moda tedesco

Ludovico garavani, noto semplicemente come valentino (voghera, 11 maggio 1932), è uno stilista italiano, creatore dell’omonimo marchio. il brand valentino... La hugo boss ag è una casa di moda tedesca con sede a metzingen, germania, che prende il nome dal suo fondatore hugo ferdinand boss. l'azienda è specializzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

