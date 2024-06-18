Mangiato da una pecora

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mangiato da una pecora' è 'Brucato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRUCATO

Perché la soluzione è Brucato? Il termine BRUCATO indica l'azione di mangiare erba o altre piante, tipicamente compiuta da animali come le pecore. Questa attività si svolge quando gli animali pascolano nei prati, ingerendo vegetazione fresca e verde. Il BRUCATO è fondamentale per il ciclo naturale e la crescita delle piante, contribuendo anche al mantenimento dell'equilibrio negli ecosistemi. La pecora, attraverso questa azione, si alimenta e si mantiene in salute.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mangiato da una pecora". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Mangiato da una pecora nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Brucato

Per risolvere la definizione "Mangiato da una pecora", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mangiato da una pecora" conferma che la soluzione 'Brucato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Brucato

B Bologna R Roma U Udine C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mangiato da una pecora" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Brucato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pecora o agnelloCome una pecora nudaImprovvisa sonnolenza dopo mangiatoCosì è la carne tanto di pecora quanto di agnelloHanno mangiato più che a sufficienza