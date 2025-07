Individuati e selezionati in un gruppo nei cruciverba: la soluzione è Scelti

SCELTI

Curiosità e Significato di Scelti

La parola Scelti è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scelti.

Perché la soluzione è Scelti? Scelti indica persone o cose che sono state individuate e selezionate tra molte, perché ritenute le più adatte o meritevoli. Significa aver fatto una scelta consapevole tra diverse opzioni, traendo quella più adatta alle esigenze. È come quando si decide chi far partecipare a un progetto o a un evento: si selezionano i migliori. In sostanza, sono stati esclusi gli altri per preferenza o criterio.

Come si scrive la soluzione Scelti

Stai cercando la risposta alla definizione "Individuati e selezionati in un gruppo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

E Empoli

L Livorno

T Torino

I Imola

