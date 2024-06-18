Un importante osso del polso

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un importante osso del polso' è 'Scafoide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAFOIDE

Perché la soluzione è Scafoide? Lo scafoide è uno dei principali ossa che compongono il polso, situato nella fila centrale tra il radio e le altre ossa carpali. La sua funzione è fondamentale per garantire la stabilità e la mobilità dell’articolazione, facilitando movimenti complessi della mano e del polso stesso. Questo osso presenta una forma particolare che permette di resistere a sollecitazioni e traumi, contribuendo alla funzionalità e alla resistenza dell’intera struttura articolare. La sua importanza è evidente nelle attività quotidiane e sportive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un importante osso del polso". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un importante osso del polso nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scafoide

La definizione "Un importante osso del polso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un importante osso del polso" conferma che la soluzione 'Scafoide' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scafoide

S Savona C Como A Ancona F Firenze O Otranto I Imola D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un importante osso del polso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scafoide' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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