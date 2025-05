Imperatore romano dal 208 al 324 nei cruciverba: la soluzione è Licinio

LICINIO

Curiosità e Significato di "Licinio"

Approfondisci la parola di 7 lettere Licinio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Licinio? La definizione si riferisce a Lucio Licinio Lucullo, noto semplicemente come Licinio, che fu un imperatore romano co-regnante con Costantino il Grande dal 308 al 324 d.C. È noto per il suo ruolo nel conflitto contro Costantino e la sua successiva sconfitta.

