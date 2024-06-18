Impedire l accesso sbarrando la strada nei cruciverba: la soluzione è Bloccare
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Impedire l accesso sbarrando la strada' è 'Bloccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
BLOCCARE
Curiosità e Significato di Bloccare
La parola Bloccare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bloccare.
Come si scrive la soluzione Bloccare
Hai davanti la definizione "Impedire l accesso sbarrando la strada" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 8 lettere della soluzione Bloccare:
